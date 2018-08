SHOWBITS. Niels Destadsbader viert zijn overwinning en Lize Feryn doet een dansje DBJ

13 augustus 2018

Showbizz The show must go on, want de Showbizzwereld staat nooit stil. Wat jouw favoriete BV's en celebs de laatste 24 uur hebben uitgespookt, ontdek je hier in onze nieuwsstream.

De Radio 2 zomerhit werd gisteren uitgereikt en K3 moest er optreden. K3-mama Kristel was daar om de meisjes te steunen.

Zo blij om mijn meisjes te knuffelen! @radio2vrt @eenbe @k3.studio100 Een foto die is geplaatst door null (@kristelverbeke) op 12 aug 2018 om 21:26 CEST

Regi en Niels Destadsbader waren de grote favorieten om de zomerhit binnen te rijven. Regi gunde de winst van harte aan zijn collega.

Van harte Niels! ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@realregi) op 12 aug 2018 om 22:09 CEST

Niels was uiteraard in de wolken. Hij won de zomerhit voor he tweede jaar op rij en was ook de beste solo artiest. K's Choice won de prijs voor beste groep.

NIET NORMAAL! We winnen voor het 2e jaar ZOMERHIT! Én Beste Solo daar nog eens bovenop. 💋💋💋 aan jullie allemaal! #zomerhit #radio2 #verovermij Een foto die is geplaatst door null (@niels_destadsbader) op 12 aug 2018 om 22:31 CEST

Hij kreeg felicitaties van vijfvoudig winnares Belle Perez.

Hij kon het zelf precies niet geloven 🤣 Dikke proficiat @niels_destadsbader met je zomerhit !! Verdiend en zalig nummer 💙💙💙 Dankjewel @eenbe voor ons weer in de watten te leggen 👌🏻 Een foto die is geplaatst door null (@realbelleperez) op 12 aug 2018 om 22:35 CEST

In alle heisa rond de zomerhit zouden we bijna vergeten dat ook Danira Boukhriss jarig was. Zij werd dit weekend 28 en vierde dat met... zichzelf.

Beste gezelschap everrr Een foto die is geplaatst door null (@danira__bt) op 12 aug 2018 om 17:57 CEST

Ook Ella Leyers bouwde een feestje. Zij ging naar We Can Dance in Zeebrugge, al ging het daar niet altijd zoals ze hoopte.

#astma Een foto die is geplaatst door null (@) op 12 aug 2018 om 20:54 CEST

Ook Stephanie Coorevits was in de Zeebrugge voor een dansje. Helemaal in cowboy-thema.

Obligatoire spiegelselfie op #wecandance Een foto die is geplaatst door null (@stephcoorevits) op 12 aug 2018 om 12:00 CEST

Ook Lize Feryn was in Zeebrugge. Giddy Up Cowboy!

Wat een dag. 😅👌🏻 #wcd2018 #AcidCowboys Een foto die is geplaatst door null (@lizeferyn) op 12 aug 2018 om 14:21 CEST

De grootste eer viel dit weekend misschien nog wel Nafi Thiam te beurt. Zij werd Europees kampioene zevenkamp en kreeg een lift zoals het een echte kampioene betaamt.

Back home with style! 🚀💀 @redbullbigbob picked me at the airport this morning! Een foto die is geplaatst door null (@thiam_nafi) op 12 aug 2018 om 20:26 CEST

MNM-dj Tom De Cock nam even tijd voor bezinning op zondagmorgen.

"Vake... waarom MOET JE HIER EIGENLIJK FLUISTEREN?!!!" 🎉 #goeievraag #sundaymornings Een foto die is geplaatst door null (@tom_decock) op 12 aug 2018 om 10:53 CEST

Joke Van de Velde, een zwembad en een paar palmbomen.

#reclame #invest in your #hair, it is the crown you never take off @kerastase_official #soleil Een foto die is geplaatst door null (@jokevandevelde1) op 12 aug 2018 om 15:13 CEST

Kürt Rogiers kijkt terug op een geslaagde zomer en kwam daar een paar bekenden tegen.

Morgen weer nieuwe start van heerlijk seizoen #Familie #Assisen 1 en 2 #13geboden .... zo dankbaar voor de #crazysummer2018 Een foto die is geplaatst door null (@kurtrogiers) op 12 aug 2018 om 14:41 CEST

Tatyana Beloy had een rustig, maar daarom niet minder romantisch dagje.

it's such a perfect day I'm glad I spent it with you.🎣🎶🎣 Een foto die is geplaatst door null (@tatyanabeloy) op 12 aug 2018 om 19:12 CEST