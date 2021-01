SHOWBITS. Natalia viert vakantie met gezin op Barbados en Anouk Matton geniet van de zon in Dubai

Showbizz Guido Belcanto vierde oudjaar met fan die hij nog nooit had gezien: “Ik heb hem nadien niet meer gehoord”

8:32 Hij noemt 2020 het jaar van de eenzaamheid, maar de feestdagen waren een lichtpuntje voor Guido Belcanto. De zanger (67) vierde Kerstmis met zijn kinderen in zijn chalet in de Kempense bossen, maar oudjaar was nog veel specialer. Hij vierde de jaarwisseling met een fan die hij nog nooit eerder ontmoet had. “Hij had me in een prachtige mail uitgenodigd.”