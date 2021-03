SHOWBITS. Natalia verzorgt ziek dochtertje en Klaasje van K3 heeft ‘brave look’ al ingeruild

Showbizz Piepjonge Bart Peeters was voorbe­stemd voor showbizz: "Ik gooide met vlijmscher­pe messen naar mijn broer"

11:15 Geen nare jeugdherinneringen zoals bij Julie Van den Steen of Alex Agnew vanavond in 'Later als ik groot ben'. Als er iets duidelijk wordt tijdens de aflevering met Bart Peeters, dan wel dat hij als kind voorbestemd was voor de showbizz. "Toen al hadden we door: als je wil dat je publiek ademloos toekijkt, moet er iets gebéuren. Dus gooide ik vlijmscherpe messen naar mijn broer.” En zoveel is er in tussentijd eigenlijk niet veranderd. “Ik ben het kleine jongetje in mezelf nooit helemaal kwijtgeraakt.”