SHOWBITS. Natalia sluit festivalzomer af in goed gezelschap en sportieve prestatie voor Louis Talpe

17 september De verloren zoon is terug. Al neemt ‘Prodigal Son’ na dit tweede seizoen ook meteen weer afscheid. De reeks over een begaafd rechercheur die denkt als een moordenaar, maar er als de dood voor is er zelf één te worden, werd niet vernieuwd voor een vervolg. Al gaat de stekker er niet uit zonder een flitsende finale. Eén waar zelfs Oscarwinnares Catherine Zeta-Jones voor werd opgetrommeld. Of u deze eigenwijze misdaadserie met Hannibal Lecter-sausje op Streamz moet streamen of skippen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.