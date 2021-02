SHOWBITS. Mathias Vergels in de studio met z'n lief en een hersenschudding voor Rani De Coninck

Celebrities Rebel Wilson dumpte haar lief via sms: “Het was erg pijnlijk”

13:28 Enkele dagen geleden raakte het nieuws bekend dat Rebel Wilson (40) opnieuw vrijgezel is. Haar relatie met Jacob Busch (29) zou na ruim vier maanden voorbij zijn. Veel was er niet geweten over de break-up, maar ondertussen duiken de eerste details dan toch op. “Ze heeft hem gedumpt via een sms”, vertelde een bron aan het Amerikaanse Us Weekly.