SHOWBITS. Lize Feryn toont ‘al ne keer graag haar poes’ en van wie is deze schattige baby?

15.000 liter bloed, 12.000 pruiken en 14 % kans om binnen het uur te sterven: 10 jaar 'Game of Thrones' in cijfers

17 april Geloof het of niet, maar het is vandaag precies tien jaar geleden dat ‘Game of Thrones' in première ging. Acht seizoenen lang hield de strijd om de troon van Westeros kijkers wereldwijd in de ban. Tijd om terug te blikken dus, en dat doen we aan de hand van de meest opvallende cijfergegevens.