SHOWBITS. Lesley-Ann Poppe is al 26 kilo kwijt en Wim Opbrouck draagt een rokje TK

06 augustus 2018

09u31 0 Showbizz The show must go on, want de showbizzwereld staat nooit stil. Wat jouw favoriete BV’s en celebs de laatste 24 uur hebben uitgespookt, ontdek je hier in onze nieuwsstream. Dit artikel wordt doorheen de dag aangevuld.

Lesley-Ann Poppe is aan een ware afvalrace bezig. Ze is intussen al bijna 27 kilo kwijt en haar einddoel is al in zicht. Respect!

Wat Wim Opbrouck precies uitspookt op de set van 'Bake Off Vlaanderen' is ons niet helemaal duidelijk. Zou hij wat last hebben van de warmte?

Bake Off Bakdag. Vloeibare gendernormen. #heatwave #bakeoffvl #freekingstv #vier Een foto die is geplaatst door null (@wimopbrouck) op 04 aug 2018 om 16:01 CEST

Dwayne 'The Rock' Johnson sluit intussen vriendschap met een witte dolfijn.

Found my next co-star. Just look at this beautiful animal with staggering intelligence. And the Beluga Whale is awesome too. Seriously, in awe of these creatures. #GeorgiaAquarium 🐬👊🏾🙏🏾 @hhgarcia41 📸 Een foto die is geplaatst door null (@therock) op 05 aug 2018 om 22:39 CEST

Tussen Gert Verhulst en Ellen Callebout is duidelijk alles koek en ei.

A m o r e 💞 Een foto die is geplaatst door null (@ellencallebout) op 05 aug 2018 om 12:39 CEST

Jasper Steverlinck, Niels Destadsbader en Coco Jr. hielden een 'Liefde Voor Muziek'-reünie.

Let us steal a kiss from you! @niels_destadsbader @cocojr_official #friends #party #music #unified #liefdevoormuziek Een foto die is geplaatst door null (@jaspersteverlinck) op 05 aug 2018 om 11:55 CEST

Veerle en Nick uit 'Blind Getrouwd' genieten van een welverdiende vakantie.

Vakantie... Niets moet, alles mag! Heerlijk!! 👍😉 #Holiday #EnjoyingTheGoodLife #Chilling Een foto die is geplaatst door null (@veerle.vandeneynde) op 05 aug 2018 om 12:45 CEST

Justine De Jonckheere is eveneens op reis: zij bevindt zich in Rome.

Tourist 🙋 #tb #bellaitalia #roma Een foto die is geplaatst door null (@justinedejonckheere) op 05 aug 2018 om 11:55 CEST

Nu ze het razend druk heeft met haar missverplichtingen zou je bijna vergeten dat Miss België Angeline ook pilote is. Gelukkig herinnerde ze ons daaraan op Instagram.

Time flies when you are having fun. 👍 @emirates #missbelgium#missworld#missuniverse#pageant#beauty#queen#pilot#aviation#flying#passion#airbus#a380#simulator#dubai#emirates#airline#dream#airplane#motivation#uniform#likeforlike#photooftheday#dream#dreamjob Een foto die is geplaatst door null (@angelineflorpua) op 04 aug 2018 om 14:53 CEST