SHOWBITS. Lesley-Ann geniet van liefdesvakantie en Nora Gharib toont haar trotse ouders

Royalty Prins Harry kritisch over vaccinatie-uitspraken Joe Rogan: “Had beter z’n mond gehouden”

13 mei De Britse prins Harry (36) is kritisch over de uitspraken die de Amerikaanse komiek en podcastpresentator Joe Rogan deed over vaccineren. Rogan kwam onder vuur te liggen toen hij in zijn podcast zei dat jonge gezonde mensen zich niet moeten laten vaccineren tegen het coronavirus. Volgens Harry had hij dat beter niet kunnen zeggen.