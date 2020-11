SHOWBITS. Kevin Janssens deelt foto uit de oude doos en Maxime De Winne troost de bomma in ‘Familie’

tv Scherpe dames en Conner scoort met por­no-ken­nis: de hoogtepun­ten van aflevering 25 van ‘De Slimste Mens’

23 november Het toonbeeld van efficiëntie: dat is het parcours dat partijvoorzitter Conner Rousseau aflegde in ‘De Slimste Mens’. Zeven keer deelnemen en zo nagenoeg zeker zijn om te kunnen en te mogen warm lopen net voor de grote slotaflevering in de finaleweken. Plaats één was, gezien de recordrace van Ella Leyers, niet meer haalbaar. Eens de objectieven gehaald, liet Conner zich simpelweg naar huis spelen. En reken maar van yes dat Ella inmiddels al nerveus wordt bij het zien van Catherine Van Eylen.