SHOWBITS. Kelly Pfaff keert terug naar het kleine scherm en Billie Eilish kondigt nieuw album aan

ShowbizzThe show must go on, want de Showbizzwereld staat nooit stil. Wat jouw favoriete BV’s en celebs de laatste 24 uur hebben uitgespookt, ontdek je hier in onze nieuwsstream.

Ryan Reynolds (44) heeft een hilarische oplossing gevonden voor de ‘Baby Shark’-obsessie van zijn dochter Betty. “Mijn dochter van één jaar is geobsedeerd door Baby Shark. All day. Every Day. Er is maar één manier om dit op te lossen”, klinkt het onder enkele foto’s uit de film ‘The Shallows’. In de haaienfilm, waarin Blake Lively (33) - zijn echtgenote en de moeder van Betty - de hoofdrol speelt, wordt haar personage Nancy Adams gebeten door een witte haai.

De dreadlocks van Justin Bieber (27) zijn terug van weggeweest. Alleen zijn de fans van de zanger daar absoluut niet blij mee. “Dit kapsel is echt een belediging naar de zwarte gemeenschap toe”, klinkt het onder meer in de reacties onder de foto.

Het is dikke liefde tussen Kourtney Kardashian (42) en Travis Barker (45). De realityster deelde een stomende foto op haar Instagramaccount. Op de foto is te zien hoe de twee elkaar passioneel aan het kussen zijn. Op het eerste zicht lijkt het verder alsof Kourtney naakt is, maar als je goed kijkt, kan je zien dat ze een zandkleurige bikini draagt.

Ricky Martin (49) staat nog eens op de cover van een magazine. Al moet je wel twee keer kijken, want met zijn witte baard is de zanger bijna onherkenbaar. Ricky, is that really you?

Billie Eilish (19) kondigde zonet haar gloednieuwe album ‘Happier Than Ever’ aan. Fans hoeven trouwens niet lang te wachten op het resultaat, want de plaat ligt eind juli al in de winkelrekken.

Kelly Pfaff (43) is binnenkort opnieuw te zien op televisie. Niet in een reboot van ‘De Pfaffs’, maar wel in het gloednieuwe VTM2-programma ‘Waar Voor Je Geld’. Succes, Kelly!

Kato (29) en Tom (31) van The Starlings zijn verloofd. Nieuws waar de tortelduifjes zelf alvast heel blij om zijn en net daarom deelden ze een aantal van hun favoriete momenten samen op sociale media.

