SHOWBITS. Kato reageert op kritiek op haar figuur en Kürt Rogiers ontdekt de keerzijde van de showbizz

Kato Callebaut laat de kritiek van een volger niet aan haar hart komen. De zangeres deelde onlangs een foto van tijdens een work-out, waarop iemand liet weten dat “ze te mager en te gespierd is” en “dat haar broekje net iets te veel toont”. “Helaas kan jij vanachter een scherm niet bepalen of iemand te mager of zelfs te gespierd is, as long as I am happy & gezond. Dat lijkt me het belangrijkste toch?”, reageerde de zangeres van The Starlings.