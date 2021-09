SHOWBITS. Kat Kerkhofs viert in stijl en Bazart-toetsenist wordt voor het eerst papa

TV ‘Thuis’ neemt emotioneel afscheid van Emma: “Ik zal u voor altijd graag zien”

12 september Een emotioneel moment deze week in ‘Thuis’, zowel voor als achter de camera. Na jaren onder moeders vleugels te leven, trekt personage Emma Van Damme de wijde wereld in samen met haar lief Jef. In de aflevering van vrijdagavond zagen we namelijk dat ze allebei vertrokken naar Peru. Het werd een emotioneel moment voor Judith om haar dochter te zien vertrekken, maar ook een emotioneel moment voor actrice Katrien De Ruysscher in het echt. Na Elise haar laatste scène nam ze in een toespraak afscheid van haar televisiedochter, en dat ging gepaard met de nodige traantjes.