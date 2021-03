SHOWBITS. Junior Planckaert deelt goed nieuws en Elke Clijsters moet afscheid nemen van haar hond

Celebrities Hilary Duff denkt dat ze een zoontje krijgt

14:07 Hilary Duff denkt dat ze in verwachting is van een zoontje. Dat zei de 33-jarige zangeres in de ‘Informed Pregnancy Podcast’ van Dr. Elliot Berlin. Het gaat echt om een gevoel, aangezien nog onduidelijk is wat het geslacht is van het kindje.