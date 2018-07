SHOWBITS. Jolien van 'Temptation' kan niet wachten op haar baby en Katja Retsin bevaart een flamingo TK

17 juli 2018

09u34 0 Showbizz The show must go on, want de Showbizzwereld staat nooit stil. Wat jouw favoriete BV’s en celebs de laatste 24 uur hebben uitgespookt, ontdek je hier in onze nieuwsstream. Dit artikel wordt doorheen de dag aangevuld.

Katja Retsin is all about that flamingo life.

Happy Monday y'all! ✌🏼😜 #flamingolife #embarrassingmykids #crazymom #wonderingwhatthebirdisthinking #nevergivingitback 🤘🏼 Een foto die is geplaatst door null (@katjaretsin) op 16 jul 2018 om 10:41 CEST

Dimitri Vegas maakt ons nieuwsgierig: hij regisseerde zijn eerste 'moviescene'.

Directing my first “moviescene” 🎬 Een foto die is geplaatst door null (@dimitrivegas) op 16 jul 2018 om 17:39 CEST

Jolien van 'Temptation' kan niet wachten om haar zoontje te ontmoeten.

Say Hi to our little boy 👋🏼. Happy to see you! 💙 #echo #22weekspregnant @dekinderfotograaf Een foto die is geplaatst door null (@jolienliisa_) op 14 jul 2018 om 15:54 CEST

Marleen Merckx is op vakantie met Gene Bervoets in Madagaskar.

Rara met wie ben ik op vakantie ? #madagascar #afrika #overweldigend En ik ben nog lang niet #thuisopéén Een foto die is geplaatst door null (@marleenmolly) op 16 jul 2018 om 14:55 CEST

Kourtney Kardashian zet haar beroemde troeven in de kijker.

don’t be shady, be a lady☀️ Een foto die is geplaatst door null (@kourtneykardash) op 16 jul 2018 om 20:18 CEST

Pieter Timmers komt zichzelf tegen op de luchthaven.

Look who's there! 😏 Congratulations @brusselsairport with your 60th anniversary! Een foto die is geplaatst door null (@pietertimmers) op 16 jul 2018 om 20:22 CEST

Véronique De Kock knuffelt met haar zoontje Maximilien.

Only ❤️ #baby #love #holiday #deugeniet Een foto die is geplaatst door null (@veroniquedekock) op 16 jul 2018 om 18:37 CEST

Gert Verhulst maakt zich op voor een hele zomer met Samson in Plopsaland.

Wij zijn er klaar voor! Vanaf vandaag elke weekdag in Plopsaland! 🎂🎂🎂 Een foto die is geplaatst door null (@<a href="https://www.instagram.com/gertverhulst/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> gertverhulst</a>) op 16 jul 2018 om 11:48 CEST

Niels Destadsbader genoot gisteren nog lang na van zijn optreden op de Gentse Feesten.

Na het optreden, de afterparty! @niels_destadsbader Een foto die is geplaatst door null (@miguelwiels) op 17 jul 2018 om 01:25 CEST

Harry Styles ziet het leven door een roze bril.

Kissy. Thank you for coming out to see us, it has been a pleasure playing for you all. I'm off to write some more music and I hope I'll be seeing you again very soon. Thank you to my band, the crew, and all of you for making this tour so wonderful. Treat people with kindness. Goodbye for now. I love you all. H Een foto die is geplaatst door null (@) op 16 jul 2018 om 21:43 CEST