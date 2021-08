SHOWBITS. Het zoontje van Joke Van de Velde is 6 maanden en wie verbergt zich achter het haar van Maureen?

Celebrities Ed Sheeran geeft verrassend verjaar­dags­ca­deau aan Elton John: “Ik moest het verstoppen voor mijn zoontjes”

27 augustus Sir Elton John werd in maart 74 jaar en kreeg van collega-zanger Ed Sheeran (30) een wel heel speciaal verjaardagscadeau. “Ed gaf me een gigantische marmeren penis”, vertelde Elton John op de radio in de ‘Carrie and Tommy Show’. “Het is echt groot, maar wel prachtig gemaakt.”