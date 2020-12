SHOWBITS. Het nieuwe project van Mathieu Terryn en Bockie De Repper en welke BV deelde deze jeugdfoto?

Celebrities Woedende Tom Cruise haalt uit naar crew in gelekte au­dio-opname: “Dan donder je maar op”

8:53 Tom Cruise heeft zich in niet mis te verstane woorden uitgelaten tegenover de crew waarmee hij momenteel werkt aan de nieuwe ‘Mission: Impossible 7'-film. De acteur was in een gelekte audio-opname te horen en maakte zich daarin enorm boos over de nalatigheid van het naleven van de coronamaatregelen op de set. Dit meldt Page Six.