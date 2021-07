SHOWBITS. Evi Hanssen gaat op vakantie met de trein en Ellen Callebout geniet van de Franse zon

Celebrities Bill Cosby heeft grote plannen: “Ik maak een documentai­re over mijn zaak en wil opnieuw het podium op”

8:24 Bill Cosby werd afgelopen woensdag vrijgelaten uit de gevangenis. Het hooggerechtshof in Pennsylvania heeft de veroordeling van Cosby voor seksueel misbruik geschrapt, omdat het proces oneerlijk is geweest. Maar de 83-jarige Amerikaanse komiek zit nog boordevol plannen. Een documentaire en een boek over zijn zaak komen er in alle waarschijnlijkheid aan en Bill wil ook opnieuw het podium op.