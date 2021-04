SHOWBITS. Eva De Roo geniet met volle teugen van het moederschap en wie is de beroemdheid op deze foto?

Showbizz Laura Tesoro triest na stopzet­ting ‘Let’s Go Urban’: “Dit breekt m’n hart”

11:48 Het hing al even in de lucht, maar nu is het ook officieel: de stad Antwerpen stopt de samenwerking met ‘Let’s Go Urban’, de dansvereniging van Sihame El Kaouakibi. De erkenning van de vzw als professioneel jeugdwerk wordt ingetrokken, wat dus ook betekent dat de subsidiekraan wordt dichtgedraaid. Zangeres en presentatrice Laura Tesoro (24) is er het hart van in, want ook voor haar was ‘Let’s Go Urban’ een tweede thuis.