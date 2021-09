SHOWBITS. Elke Clijsters geniet van een partijtje padel en deze kleine BV mag vier kaarsjes uitblazen

Koning Filip en koningin Mathilde bezoeken zwaar getroffen plaatsen van watersnood, maar inwoners zijn sceptisch

16:07 Koning Filip en koningin Mathilde hebben woensdag een bezoek gebracht aan Verviers en Esneux. Op deze plaatsen in Wallonië sloeg de watersnood in juli erg hard toe. Het koningspaar kwam vooral kijken naar de hulp die de mensen er sindsdien hebben gekregen, maar de inwoners van Verviers reageren sceptisch op het bezoek. “De situatie is nog altijd dezelfde als hiervoor. Of de koning en de koningin nu komen of niet, dat verandert niets.”