SHOWBITS. Eline De Munck past haar garderobe aan en Vincent Fierens doet een ‘Dannyke’

Kevin Clark (32) - de drummer uit School of Rock - sterft in aanrijding

12:41 Kevin Clark die als tiener aan de zijde van Jack Black acteerde in de komedie School of Rock (2003) is woensdagochtend (lokale tijd) om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Chicago. De muzikant was op de fiets op weg toen hij aangereden werd door een automobiliste (20).