SHOWBITS. Dua Lipa gaat voor blond en Eline De Munck heeft het warm

SHOWBITS.

02 augustus 2018

02 augustus 2018 Showbizz

Eline De Munck gunt ons een blik tussen de lakens.

Kat Kerkhofs leeft zich uit in Bali.

rICE rICE BABY 🍚 Een foto die is geplaatst door null (@katkerkhofs) op 02 aug 2018 om 10:46 CEST

Inge Moerenhout wenst niet gestoord te worden...

Do NOT disturb me 💦 #gottex #gottexswim @gottexswim Een foto die is geplaatst door null (@ingemoerenhout) op 02 aug 2018 om 09:34 CEST

Viktor Verhulst bedankt iedereen voor de verjaardagswensen. Hij is gisteren 24 geworden.

Bedankt iedereen voor de verjaardagswensen! Daar wordt een mens gelukkig van 😂🎉! ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@viktorverhulst) op 01 aug 2018 om 19:47 CEST

Matteo Simoni kruipt weer in de huid van callboy Devon.

Groeten uit Balen 🏝 Een foto die is geplaatst door null (@simonimatteo) op 01 aug 2018 om 17:39 CEST

Steven Van Herreweghe gaat wandelen met zijn kids.

Wij zijn gezellig op levenswandel. #zomer2018 Een foto die is geplaatst door null (@stevenvanherreweghe) op 01 aug 2018 om 19:29 CEST

Sandrine André heeft er een nieuw vriendje bij.

Dit prachtige dier kwam spontaan naar me toegelopen... #zielsverwant #hangbuikzwijn #varkentje #snuitje #potbelliedpig #wiebenjij #luckyshot Een foto die is geplaatst door null (@sandrine__andre) op 01 aug 2018 om 19:39 CEST

Voetbal of wielrennen? Karl Vannieuwkerke is er nog steeds niet uit.

Dua Lipa kruipt in de huid van ene Electricity.

Her name is Electricity... and you’ll meet her soon enough ⚡️ Een foto die is geplaatst door null (@dualipa) op 02 aug 2018 om 06:05 CEST

Astrid Coppens is dolgelukkig met Bram.

With my lovely 👨‍✈️ @bramskibeat #couplegoals #romantic #belgium #ghent #gent #love Een foto die is geplaatst door null (@oneandonlyastrid) op 01 aug 2018 om 15:55 CEST

Liam Hemsworth brengt een ode aan de natuur.

“For most of history, man has had to fight nature to survive; in this century he is beginning to realize that, in order to survive, he must protect it.” Jacques-Yves Cousteau. #protecttheocean #protecttheearth Een foto die is geplaatst door null (@liamhemsworth) op 02 aug 2018 om 01:56 CEST

Kersvers papa Mathias Vergels maakt zich op voor zijn optreden.

Tot vanavond Kapellen! pic by: @quentindkl #engieparkies Een foto die is geplaatst door null (@vergelsmathias) op 02 aug 2018 om 08:22 CEST

Tiany Kiriloff kan maar niet genoeg krijgen van de zomer, en selfies.

Drunk with life - selfie Een foto die is geplaatst door null (@tianykiriloff) op 01 aug 2018 om 23:08 CEST

Sean Dhondt geniet van een lekkere hap.

get in ma belly! #foodporn #missionmasala Een foto die is geplaatst door null (@seandhondt) op 01 aug 2018 om 18:24 CEST

Katy Perry maakt de droom van een zieke fan waar.

The Power Of The Internet #helpGracemeetKatyPerry ❤👁 Een foto die is geplaatst door null (@katyperry) op 02 aug 2018 om 05:33 CEST

Jessica Alba gaat verhuizen.

Orlando Bloom en Liv Tyler hielden een kleine 'Lord Of The Rings'-reünie. Liv speelde elf Arwen en Orlando was te zien als elf Legolas in de franchise. "Gewoon twee elfjes en een puppy", klinkt het.

just a pair of elves 🧝‍♀️🧝🏻‍♂️n a pup Een foto die is geplaatst door null (@orlandobloom) op 02 aug 2018 om 01:09 CEST