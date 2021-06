SHOWBITS. ‘Dertigers’-acteurs supporteren erop los en van wie is dit fris biertje?

Celebrities Gwyneth Paltrow: “Mijn dochter heeft nog geen enkele film van me gezien”

17 juni De dochter van Gwyneth Paltrow (48) is niet bepaald geïnteresseerd in het werk van haar beroemde moeder. Meer nog: Apple (17) heeft nog geen enkele film van Gwyneth gezien. Dat verklapt de actrice in ‘Shop Today With Jill Martin’.