SHOWBITS. ‘De Mol’-teckel Isidoor houdt een chilldag en wie is dat jarige jopje?

En ook Tatyana Beloys zoontje, die vandaag zijn eerste verjaardag viert, hangt blijkbaar liever aan de titiebar, zoals Beloy het noemt. “Dankje voor een heerlijk warm en liefdevol eerste jaar liefste Papa, broer en mama. Ik vind het leven in ons gezin superleuk en zeer warm. Oh en sorry dat ik geen enkele papfles in mijn mond wil steken. Ook sorry voor al de uren dat je hebt zitten afkolven mama, ook die melk wil ik niet. Only The real deal you know, ik hang nu eenmaal liever in de titiebar.”