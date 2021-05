SHOWBITS. De geluksdag van Annemie Struyf en welke sexy acteur keert ons hier de rug toe?

Muziek Lisa Del Bo nam 25 jaar geleden deel aan het Songfesti­val: “Ik had het gevoel dat ik alle Belgen had teleurge­steld”

18:06 “Liefde is een kaartspel met jokers en pokers.” In een sneeuwwitte outfit zong Lisa Del Bo (59) exact 25 jaar geleden de pannen van het dak op het Eurovisiesongfestival in Oslo. Helaas gingen de andere landen niet overstag: de zangeres eindigde met slechts 22 punten op een gedeelde zestiende plaats, van in totaal 23 deelnemers. Het buitenlandse avontuur was voor de Limburgse een rollercoaster vol plezier, maar ook stress en zelfs een huilbui. “Enkele minuten vooraleer ik moest optreden dacht ik nog: ‘Oké, ik loop nu gewoon weg.’”