SHOWBITS. Charlotte Anne Bongaerts eerlijk over het moederschap en herken jij dat kleine meisje op de foto?

Qmusic-dj Jolien Roets was normaal gezien uitgerekend om vandaag te bevallen van haar zoontje Idris, maar de kleine deugniet was duidelijk nieuwsgierig naar de wereld en kwam maar liefst een maand te vroeg. “What a night it was! Eentje waarop we onszelf eigenlijk best wel hebben geamuseerd - het feit dat ik bijna in twee scheurde van de pijn efkes aside. Merci voor de flauwe dad jokes, de gezellige kaarsen en de sh*tload aan audiovisuele documentatie, @hakimm_! Wat een team zijn wij, eigenlijk!”, blikt ze terug op Instagram.