SHOWBITS. Bab heeft een nieuw kapsel en collega’s nemen afscheid van Sam De Bruyn

Peter Van de Velde is aan z'n laatste seizoen in 'Thuis' bezig: "Ik begrijp niet waarom de schrijvers een bocht van 180 graden hebben gemaakt"

8:00 Peter Van de Velde (53) kennen we in verschillende gedaanten. Voor de kleine kinderen is hij Piet Piraat, voor de iets oudere kinderen Cooper uit ‘Nachtwacht’, voor musicalliefhebbers is hij priester Daens én vader Emiel in ‘40-45’. En sinds drie jaar nu ook Jacques in ‘Thuis’, de zachtmoedige zwemcoach die eerst het hart van dokter Judith veroverde en dan dat van Rosa, om uiteindelijk verkrachter en moordenaar te worden.