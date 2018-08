SHOWBITS. Astrid met schattige bulldog en de 60-jarige Angela Bassett toont haar indrukwekkende lichaam TK

17 augustus 2018

09u22 1 Showbizz The show must go on, want de Showbizzwereld staat nooit stil. Wat jouw favoriete BV’s en celebs de laatste 24 uur hebben uitgespookt, ontdek je hier in onze nieuwsstream. Dit artikel wordt doorheen de dag aangevuld.

Angela Bassett speelde onder mee in de Cosby Show en vertolkte Tina Turner in 'What's Love Got to do With It'. Gisteren werd ze 60, maar ze ziet er nog zeer indrukwekkend uit!

Happy Birthday to all my Leo brothers and sisters. Let’s eat cake! Een foto die is geplaatst door null (@im.angelabassett) op 16 aug 2018 om 17:09 CEST

Model Cesar Casier is een jaar samen met zijn vriend Pieterjan, die hij zelden toont op sociale media. Proficiat!

Only love for this one! ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@cesar_casier) op 15 aug 2018 om 21:13 CEST

Eva Daeleman heeft het even gehad met de zomer en kijkt al uit naar de herfst.

hoe zot ik ook ben van de zomer. ik kijk er nu al naar uit om te wonen in wol. WINTERKIND. ♡ @lnknits #lnknits Een foto die is geplaatst door null (@evadaeleman) op 16 aug 2018 om 14:39 CEST

Victoria Beckham maakte een familiefoto, en manlief David zit onderaan de piramide verstopt.

Love my babies 💕kisses from us all x VB Een foto die is geplaatst door null (@victoriabeckham) op 16 aug 2018 om 06:50 CEST

An Swartenbroekx postte een throwback photo naar 1993, toen ze met collega-kampioen Ann Tuts in Peru was.

An en Ann Tuts 1993 #friends #throwbackthursday #peru Een foto die is geplaatst door null (@an_swartenbroekx) op 16 aug 2018 om 13:55 CEST

Matteo Simoni maakt zich op voor een surfsessie.

My new board, thank you my love ♥️ #almerrick Een foto die is geplaatst door null (@simonimatteo) op 16 aug 2018 om 21:05 CEST

Astrid Coppens poseert met een schattige bulldog. Zou dat haar nieuwe huisdier zijn?

My new bodyguard Odin 😎 #americanbulldog #bulldog #bulldogsofinstagram Een foto die is geplaatst door null (@oneandonlyastrid) op 16 aug 2018 om 09:40 CEST

Jess Donckers geniet van Pukkelpop met haar dochter.

Dancing together @pukkelpop ❤️💃 #momanddaughter #mybeauty Een foto die is geplaatst door null (@jessdonckers) op 16 aug 2018 om 20:38 CEST

Ella Leyers zoekt naar spoken aan zee.

Efffffkes mijn glow-in-the-dark t-shirt opladen se 👽 Een foto die is geplaatst door null (@) op 16 aug 2018 om 14:28 CEST

Kathleen Aerts heeft Zuid-Afrika even ingeruild voor Ibiza, waar ze geniet van een welverdiende fietsvakantie.

🌞🌞🌞#fietsen#rust #vakantie #sport #ibiza ❤️❤️❤️ Een foto die is geplaatst door null (@kathleen_aerts) op 16 aug 2018 om 21:19 CEST

Ross uit Friends, aka acteur David Schwimmer, kreeg op de set van Will & Grace alvast dezelfde garderobe als Will.

This was not planned. @eric_mccormack @_schwim_ #WillandGrace Een foto die is geplaatst door null (@therealdebramessing) op 15 aug 2018 om 04:24 CEST