SHOWBITS. Annelien Coorevits komt tot rust met haar kinderen en stapt Thomas Vanderveken in de politiek?

Het is feest ten huize De Bolle vandaag. “Vandaag is deze fantastische vrouw jarig”, schrijft Christoff op Instagram, bij een foto van zijn moeder. “Mijn steun en toeverlaat! Happy B-day mama, zie je graag!”

Belle Perez voelt zich goed in haar vel, en dat zet ze in de kijker met deze stralende foto.

Thomas Vanderveken heeft een persoonlijke aankondiging voor zijn volgers: hij stapt in de politiek. “Het is mij al vaak gevraagd en ik heb al vaak ‘nee’ gezegd, maar sinds ik vader ben voel ik me verantwoordelijk om mijn kinderen de toekomst te geven die ze verdienen”, klinkt het in een videoboodschap. De vraag is of de populaire presentator echt een carrièreswitch overweegt. Heel wat volgers zijn er namelijk van overtuigd dat het om een deepfake-video gaat. Navraag leert dat het inderdaad om een filmpje gaat voor het nieuwe seizoen van ‘Factcheckers’, eind dit jaar op Eén. Vanderveken is dus niet van plan om écht in de politiek te stappen.

Annelien Coorevits is met haar kinderen naar Center Parcs getrokken. Daar genoot ze met volle teugen van de omgeving, het zonnetje en de ontspanning. “Prachtig park, cottage in het groen én keiveel activiteiten voor de grote en de kleintjes. Hier komen we zeker terug”, klinkt het enthousiast.

“Soms mag er eens gevierd worden”, schrijft Katja Retsin bij deze gezinsfoto. “Een dochter die groot wordt, een echtgenoot die verjaart. Maar bovenal hebben we het leven gevierd, samen met hele fijne mensen die we graag zien. Merci iedereen, het was zalig. En voor herhaling vatbaar!”

Bazart-frontman Mathieu Terryn is onlangs getrouwd met zijn vriendin Marie Wynants. Officieel gaven ze elkaar begin deze zomer al het jawoord, maar nu vierden ze dat met een groot huwelijksfeest in Portugal. En daar mocht Kevin Janssens — al jaar en dag de beste vriend van Mathieu — uiteraard niet op ontbreken. De ‘broederliefde’ tussen de twee is dan ook duidelijk nog altijd even groot.

En Nafi Thiam? Zij verblijft aan de andere kant van wereld en wordt omringd door een aantal schattige lama’s. “Ik weet niet zeker wat er in mijn hoofd is gebeurd... Maar hoe dan ook, groeten uit Peru”, grapt Thiam op Instagram.

