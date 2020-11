SHOWBITS. Acteurs ‘The Crown’ houden première met rode loper in eigen huis

SHOWBITSThe show must go on, want de Showbizzwereld staat nooit stil. Wat jouw favoriete BV’s en celebs de laatste 24 uur hebben uitgespookt, ontdek je hier in onze nieuwsstream. Vandaag nemen we een kijkje op de virtuele première van seizoen vier van ‘The Crown’, dat morgen op Netflix verschijnt. Door de coronacrisis zagen de acteurs zich genoodzaakt om de rode loper in eigen huis uit te rollen.