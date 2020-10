SHOWBITS. Achter de schermen bij K3 en Valerie De Booser trakteert op verleidelijke foto

Celebrities Hugh Grant piekert vaak over ouder worden: “Mijn nachtkast­je begint meer en meer onder het gewicht van mijn pillen te lijden”

16 oktober Hugh Grant is net zestig geworden en in de fleur van zijn leven, maar toch begint zijn naderende pensioengerechtigde leeftijd hem alsmaar meer parten te spelen. Elk potje tennis gaat met de nodige spierpijn gepaard, een kunstheup ligt in het verschiet en zijn nachtkastje begint nu echt wel onder het gewicht van zijn pillen te lijden. Voor romantische komedies is hij naar eigen zeggen “te oud en te lelijk”, al is dat laatste nog het minste van zijn zorgen: “Er is helemaal niks sexy aan ouder worden, al vind ik het wél fijn dat ik niet meer die jonge, knappe leading man in Hollywood hoef te zijn. Want nu kan ik eindelijk rollen aannemen die ik wél graag doe.”