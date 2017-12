Shosholoza for life: 'De Mol'-kandidaten zingen 15.000 euro bij elkaar DBJ

'Shosholoza', het Zuid-Afrkaanse volksliedje zal voor altijd worden geassocieerd met het vijfde seizoen van 'De Mol'. Alle kandidaten hebben zich nu ook ingezet voor De Warmste Week. Met zo'n 1.000 mensen zongen ze het Zuid-Afrikaanse liedje. "In het programma moesten we het lied zingen voor een opdracht. Dit maakte zoveel indruk op ons dat we het in Vlaanderen opnieuw wilden zingen voor het goede doel", klonk het bij ex-kandidaat Hans. De actie zelf bracht 10.000 euro op. De winnaar van "De Mol", Davey verhoogde het bedrag met 5.000 euro uit de prijzenpot die hij won met het programma.

VRT Shosholoza For Life