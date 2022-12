‘Shazam!’-ster Zachary Levi in de bres voor nieuwe DC-bazen: “Geef ze de tijd om iets speciaals te maken”

De filmbazen van DC, James Gunn en Peter Safran, staan in nauwe schoentjes. Ze gooien het roer om van de filmstudio en hebben de voorbije weken al heel wat geliefde films én personages geschrapt uit hun toekomstplannen. Zo zou onder meer Henry Cavill dan toch niet terugkeren als ‘Superman’ en kruipt ook Dwayne Johnson voorlopig niet opnieuw in het ‘Black Adam’-kostuum. Waar DC ook mee bezig is, de fans kunnen er niet mee lachen. Op sociale media laten ze dan ook volop van zich horen, tot groot ongenoegen van ‘Shazam!’-acteur Zachary Levi. Hij is de online commentaar meer dan beu en geeft nu zijn eigen ongezouten mening in een uitgebreide video op Instagram.

Zachary reageert

“Velen onder jullie volgen de hervormingen van DC, onder de nieuwe bazen. Maar de hoeveelheid vermoedens, geruchten én leugens die de ronde doen op Instagram en Twitter zijn echt lachwekkend. Je hebt geen idee wat de redeneringen zijn achter de beslissingen”, steekt hij van wal. “Ik zou zeggen: heb geduld en geef ze de tijd en ruimte om iets speciaals te maken.”

Hij vervolgt: “Gunn en Safran nemen niet enkel beslissingen omdat ze ‘iemand leuk vinden of niet’, maar maken keuzes op basis van wat het beste is voor de filmstudio. Ze proberen overigens zoveel mogelijk fans, een zo groot mogelijk publiek, gelukkig te maken. Dat is tenslotte waar de ‘entertainment’-wereld rond draait én dat is wat ik denk dat Peter en James proberen te doen. Ze zitten in geen gemakkelijke positie en kregen al deze dingen overhandigd die al veel in onderling conflict waren. Dus alsjeblieft, give them a break, haal adem, geniet van de feestdagen en laten we zien en afwachten wat er binnenkort allemaal gebeurt.”

‘Shazam!’ 2

Komend voorjaar wordt de sequel van ‘Shazam!’, ‘Fury of the Gods’, in de cinemazalen verwacht. Levi zelf is alvast erg opgetogen over de nieuwe prent, maar zelfs als deze niet goed presteert, vertrouwt hij volledig op de toekomstvisie van Gunn en Safran. “Ik heb geen idee wat er uiteindelijk met mij gaat gebeuren. Ik denk dat ik me momenteel in een redelijk goede positie bevind. Maar als ze op een gegeven moment besluiten dat dit de manier is waarop we moeten gaan, dan is dat zo.”

De nieuwe film ‘Shazam! Fury of the Gods’ wordt in maart 2023 verwacht.

