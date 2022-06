Shawn Mendes speelt de hoofdrol in de live-actionfilm ‘Lyle Lyle Crocodile’: “Het was een leerrijke ervaring”

De live-actionfilm is gebaseerd op het kinderboek over een muzikale krokodil - Lyle - die leeft in New York City. Niemand minder dan zanger Shawn Mendes kroop in de huid van het hoofdpersonage. Aan ‘People’ vertelde hij dat hij zich volledig op zijn gemak voelde bij dit project. “Mijn personage Lyle zingt alleen maar, dus ik kon doen wat ik graag doe en waar ik goed in ben. Het verhaal en zijn karakter voelden heel natuurlijk aan.” De zanger werd ook benaderd om te helpen bij het maken en schrijven van de muziek. “Dat deed ik met plezier. Daar moest ik niet eens over nadenken.” Het schrijven van filmmuziek was wel helemaal nieuw voor hem. “Het bleek een enorme uitdaging, maar was echt zeer leerrijk.” Hij vertelde dat hij heel blij is dat hij deel mocht uitmaken van een project met zo’n positieve, muzikale boodschap.