Shawn Mendes openhartig over mentaal zware periode: “Het proces was erg moeilijk”

Celebrities Bijna één jaar na datum: Will Smith steekt voor het eerst de draak met Os­car-incident

Het lijkt erop dat Will Smith (54) stilaan kan lachen met het hele Oscar-incident. Afgelopen maandag deelde de Amerikaanse acteur een cryptisch filmpje van zichzelf op TikTok. En hoewel de Oscarwinnaar geen woord zegt in de video was de boodschap voor zijn fans alvast overduidelijk. “Apology tour is officially over”, klinkt het onder meer in de reacties op sociale media.