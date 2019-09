Shawn Mendes gaat gebukt onder de voortdurende aandacht Redactie

Bron: Story 0 Showbizz Het lijkt tieneridool Shawn Mendes (21) voor de wind te gaan. Zijn schare fans blijft groeien en met ‘Señorita’, het duet met zijn vermeende liefje Camila Cabello, scoorde hij de zomerhit van 2019. Maar bij elk groot succes hoort een schaduwkant.

Het is een heel mooie zomer geweest voor Shawn Mendes. De jonge Canadees staat met drie hits in de Spotify-lijst van meest gestreamde nummers van de voorbije drie maanden. Zijn duet ‘Señorita’ met de Cubaans-Amerikaanse Camila Cabello prijkt zelfs helemaal bovenaan als dé zomerhit van 2019. Het mysterie rond de (vermeende?) romance van Shawn en Camila heeft het succes van ‘Señorita’ alleen maar in de hand gewerkt. Hun sensuele optreden op de recente VMA’s, waar ze net niet kusten, deed de emoties bij de fans hoog oplaaien en hun welles-nietesspelletje houdt de pers op vinkenslag. Pas vorige week wilde het tieneridool bevestigen dat hij in een relatie zit. Min of meer toch. “Ik zou jullie er echt meer over willen vertellen, maar ik ben niet alleen in de relatie”, zei hij tijdens een meet-and-greet met fans. “Er is nog een andere persoon bij betrokken. Ik beslis dat niet alleen.” Het publieke geflirt met Camila begon begin juli, niet lang nadat zij na een jaar een einde had gemaakt aan haar relatie met de 32-jarige Matthew Hussey. De zangeres volgde Shawn sindsdien overal op zijn tournee en had de mond vol over hem op sociale media. Ze werden zelfs enkele keren kussend gespot, maar de bekentenis dat ze meer dan vrienden waren kregen ze niet over hun lippen. Shawn en Camila waren trouwens eerder al ‘hot’. In 2015 namen ze het duet ‘I Know What You Did Last Summer’ op, haar eerste samenwerking los van Fifth Harmony, de meidengroep waarvan ze toen nog deel uitmaakte.

In het spoor van taylor

Het hele verhaal roept herinneringen op aan de enorme media-aandacht voor het liefdesleven van Justin Bieber, destijds met Selena Gomez. Shawn wordt sowieso al heel zijn carrière vergeleken met die andere Canadese superster en dat is niet verwonderlijk. Mendes – de naam verraadt de Portugese roots van zijn vader – groeide met zijn vijf jaar jongere zus Aaliyah op in de omgeving van Toronto, waar ook Bieber vandaan komt. Net als Justin werd Shawn ontdekt op sociale media. Bieber postte zijn liedjes op YouTube, Shawn koos voor het inmiddels opgedoekte Vine. Zijn zes-seconden-covers werden er enthousiast onthaald en leverden hem uiteindelijk een platencontract op. Zijn debuutalbum kwam, net als dat van Justin, uit op zijn zestiende. Ook opvallend: allebei mochten ze als rijzende ster het voorprogramma verzorgen tijdens een tournee van Taylor Swift. En, belangrijk of niet, ze lieten op dezelfde leeftijd hun eerste tattoo zetten. Toen Shawn gevraagd werd wat hij vond van de voortdurende vergelijking met Bieber, zei hij: “Dat is het beste wat mensen tegen me kunnen zeggen. Hij is dé man.”

Aan de haal met Hailey

Justin Bieber kreeg de titel Prince of Pop, en toen Observer Magazine Shawn in april van dit jaar de nieuwe Prince of Pop noemde, vond zijn concurrent het nodig de puntjes op de i te zetten. “Hmm, je gaat toch nog wat records moeten breken om mij van de troon te stoten, kerel”, liet hij weten op Instagram. Het was gewoon een plaagstoot, verduidelijkte Justin later en hij nodigde Shawn uit om het uit te vechten tijdens een partijtje ijshockey, Canada’s nationale sport. Shawn nam het allemaal heel vriendschappelijk op. De twee sterren hadden dan al een confrontatie achter de rug, die iets minder vriendschappelijk had kunnen aflopen. In mei 2018 verscheen Shawn op het Met Gala met Hailey Baldwin als zijn date. Amper twee maanden later verloofde zij zich met, jawel, Justin. Shawn en Hailey waren nochtans erg close op het gala, maar Shawn hield zich op de vlakte toen hem achteraf gevraagd werd naar de relatie van Hailey en Justin. “Ik zie hen allebei graag”, klonk het. Justin van zijn kant leek wat meer uit te dagen. In juli 2018 bracht hij het nummer ‘No-Brainer’ uit waarin hij zingt: “Het is toch niet zo moeilijk om te kiezen. Hij of ik – wees nu eens eerlijk, schat, dat is toch makkelijk.” Hailey koos uiteindelijk voor Justin, en Shawn nam het heel sportief op. “Het is geweldig om die twee fantastische mensen samen te zien. Ze zijn een beetje yin en yang”, zei hij. Aan Rolling Stone gaf hij eind vorig jaar wel toe dat er “iets” was geweest tussen hem en Hailey, maar niet echt een relatie. “Ik wil er zelfs geen naam op plakken, ik denk dat ik me in een soort tussenzone bevond.”

Geruchten, betablokkers en wiet

Het zijn zulke uitspraken die sommige fans doen twijfelen: is Shawn Mendes misschien stiekem homo? Het gerucht achtervolgt hem al vijf jaar. Sommige mensen leiden het zelfs af uit de manier waarop hij zijn benen over elkaar slaat en hij betrapt zichzelf erop dat hij zijn gedrag daardoor aanpast. Hij zit er echt mee in zijn maag, bekende hij aan Rolling Stone. “Ik voel dat ik in het openbaar gezien zou moeten worden met iemand – een meisje – om te bewijzen dat ik geen homo ben. In mijn hart weet ik dat dat niets slechts is, maar er is een deel van mij dat er wel zo over denkt. En daar haat ik mezelf voor.” De zanger geeft toe dat de voortdurende aandacht voor zijn privéleven hem een hoop stress bezorgt. “Ik zou graag zeggen dat het me niet raakt, maar dat is niet zo”, zegt hij. Tijdens een concert eerder dit jaar bekende hij dat hij geplaagd wordt door angstaanvallen, maar hij was van plan om voortaan op te treden zonder eerst betablokkers te slikken. Die hielden zijn hartslag onder controle en lieten het lijken alsof hij het allemaal netjes voor elkaar had. “Maar in werkelijkheid ben ik de grootste zenuwpees”, zei hij. Shawn lijkt in ieder geval op zijn 21ste bereid open kaart te spelen over zijn gevoelens en zijn brave imago van zich af te schudden. Zelfs als hem dat fans kost. In Rolling Stone gaf hij toe dat hij wiet rookt. “Ik zou er niet over tweeten – nog niet – maar het is echt goed voor mij. Als ik thuis ben, rook ik een jointje en dan speel ik zeven uur gitaar.” Hij kwam ook al in de verleiding om paddo’s te proberen. “Ik denk dat het mij enorm zou helpen.” Sommige volgers waren vol ongeloof toen ze het lazen. “Ga alsjeblieft niet van het rechte pad af, Shawn”, vatte een van hen de reacties samen. Het is duidelijk de parallel met Justin Bieber waar Shawns fans het minst van al op zitten te wachten.