Shawn Mendes annuleert volledige tour door mentale problemen: “Het breekt mijn hart”

Slecht nieuws voor de fans van Shawn Mendes. De ‘Treat You Better’-zanger maakte eerder deze maand bekend dat hij zich mentaal niet goed in zijn vel voelt en hij omwille van die reden shows moest uitstellen. In een emotioneel Instagrambericht liet Mendes aan zijn volgers weten dat hij er nog niet bovenop is. “Ik was niet voorbereid op de tol dat deze tournee van me zou eisen. Ik ben er vol enthousiasme ingevlogen, na een lange tijd niet meer te hebben opgetreden en rondgereisd vanwege de pandemie, maar in realiteit was ik er helemaal niet klaar voor", klinkt het in het bericht.