Sharon Stone uit de kleren: 64-jarige actrice poseert topless op Instagram

Opnames nieuw programma Roger van Damme, Jill de Greef en Yentl Keuppens gestart op Tomorrow­land

Ze keken mekaar in de ogen op een gender reveal party, en niet veel later bleek een nieuw kindje geboren. Eentje op tv weliswaar, want patissier Roger van Damme trekt - samen met influencers Jill de Greef en Yentl Keuppens - de koksschort aan. “Yentl en ik zijn absoluut geen keukenprinsessen, maar dat maakt het net leuk”, lacht Jill.

23 juli