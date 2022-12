Sharon Osbourne met spoed opgenomen in ziekenhuis

TV Karen Damen emotioneel in 'James De Musical': “Op twee dagen tijd verloor ik mijn oma en mijn ongeboren kind”

Karen Damen (48) verloor enkele jaren geleden op twee dagen tijd haar oma en haar ongeboren kind. Er was toen geen tijd om te rouwen, want ze moest een heel weekend 10 jaar K3 vieren. “Het was heel veel bij elkaar. Maar ik moest nog steeds optreden en ‘Oma’s Aan de top’ zingen", vertelt Karen over de ingrijpende periode. Over die moeilijke momenten maakte James Cooke (38) een musicalscène in ‘James De Musical’.

