Shannen Doherty verschijnt in het vierde seizoen van ‘Riverdale’ als eerbetoon aan overleden Luke Perry DBJ

22 juli 2019

21u23 0 Showbizz Shannen Doherty, de Amerikaanse actrice die voor eeuwig bekend zal zijn als Brenda Walsh uit ‘Beverly Hills 90210' zal te zien zijn in de eerste aflevering van het vierde seizoen van ‘Riverdale’. Doherty speelde in ‘Beverly Hills 90210' het liefje van de overleden ‘Riverdale’-acteur Luke Perry.

De uitvoerend producent van ‘Riverdale’, Roberto Aguirre-Sacasa, kondigde dat zondag aan op een Comic-Con bijeenkomst in San Diego. Perry speelde het liefje van Doherty in ‘Beverly Hills, 90210.’ In ‘Riverdale’, speelde hij Fred Andrews, de vader van hoofdpersonage Archie Andrews.

Aguirre-Sacasa vertelde dat Luke Perry als sinds het eerste seizoen van ‘Riverdale’ aanstuurt op de deelname van Doherty. Haar rol wordt beschreven als ‘cruciaal’ en ‘superemotioneel’ en zal op 9 oktober te zien zijn op de Amerikaanse zender The CW.

Perry stierf in maart na een zware beroerte op 52-jarige leeftijd.