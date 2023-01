Shania Twain probeert misbruik door stiefvader achter zich te laten met naaktshoot: “Tijd om van mezelf te houden”

CelebritiesShania Twain (57) lost op 3 februari haar nieuw album ‘Queen Of Me’. Hiervoor poseerde de Canadese zangeres volledig naakt en mét goede reden. Begin december getuigde ze al moedig over het seksueel en fysiek geweld door haar stiefvader Jerry Twain en de impact ervan. Nu doet ze er alles aan om van haar lichaam te leren houden. “Het is tijd om mezelf te omarmen en me niet meer te schamen", klinkt het in een openhartig gesprek in ‘Today’.

Zangeres Shania Twain getuigde begin december over haar zeer woelige jeugd. Ze kaartte het seksueel en fysiek geweld aan van haar stiefvader Jerry Twain in een gesprek met ‘The Sunday Times’. “Ik verborg mezelf en probeerde mijn borsten zo plat mogelijk te maken”, vertelde ze. “Ik probeerde zo onzichtbaar mogelijk te zijn. Het was verschrikkelijk. Je wilde écht geen meisje zijn bij ons thuis.” Haar moeder Sharon Morrison en haar stiefvader kwamen om tijdens een auto-ongeluk toen Shania 22 jaar oud was.

Maar het misbruik liet zijn littekens na, ook in haar carrière. Zo herinnerde ze zich dat ze in het begin werd aangesproken op het feit dat ze zich ‘niet sexy genoeg’ gedroeg en niet genoeg pronkte met haar lichaam. “Opeens vroegen mensen zich af wat mijn ‘probleem’ was. ‘Je bent een vrouw met een prachtig lichaam?’ Maar wat zo natuurlijk was voor anderen, voelde heel eng voor mij. Ik voelde me uitgebuit.” Twain vervolgde: “Ik moest de glamoureuze zangeres spelen en mijn vrouwelijkheid meer benadrukken. Daardoor voelde het alsof ik ‘betast of verkracht’ werd door mensen hun ogen. Ik voelde me zo vernederd.”

Naakt poseren

Op 3 februari verschijnt haar gloednieuw album ‘Queen Of Me’. In een emotioneel gesprek in ‘Today’ bekent de ‘You’re Still The One’-zangeres de betekenis die schuilgaat achter de titel. “Het betekent verantwoordelijkheid nemen en eigendom zijn van jezelf.” Maar afgezien van de titel, is er iets wat nog meer opvalt: de zangeres poseerde naakt voor de albumhoes én voor haar nieuwste single ‘Waking Up Dreaming’.

In het gesprek licht ze toe waarom ze voor naaktfotografie koos. “Ik ben als kind misbruikt door mijn stiefvader. Hij streelde me over mijn bovenlichaam en verplichtte me om geen T-shirt te dragen. En dit terwijl ik volop in de puberteit zat en volwassen aan het worden was. Ik wou echt ontsnappen uit mijn eigen vel.” Maar Shania wil nu verder met haar leven. “Ik ben helemaal naakt gegaan tijdens de shoot. Het was eng, want ik hou er niet van om naar mezelf in de spiegel te kijken, maar ik zei tegen mezelf: ‘ik ga die angst onder ogen zien’. Ze vervolgt: “Het is tijd om van mezelf te houden, mezelf te omarmen en me niet meer te schamen. Dit is wie ik ben.” Ze besluit: “Ik ben de baas over mezelf en ben verantwoordelijk voor de belissingen die ik neem en voor wat ik zeg en doe. Het is een statement van zelfvertrouwen waar ik de laatste jaren meer in ben gegroeid. Het gaf zoveel kracht en ik ben blij dat ik het gedaan heb.”

Het album ‘The Queen Of Me’ verschijnt op 3 februari.

KIJK. Shania Twain kan mogelijks nooit meer zingen.

