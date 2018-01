Shania Gooris: “Mijn mama wordt enorm hard onderschat door Vlaanderen” DBJ

17u31

Bron: Medialaan 307 Medialaan Kelly Pfaff en Shania Gooris Showbizz Ann Van Elsen begint zaterdag met een gloednieuw radioprogramma op Joe. In 'De familie Van Elsen' doet ze een gezellige babbel met bekendheden, maar ze stelt de vragen niet alleen. Ook haar dochter June en haar eigen mama doen mee. In de eerste aflevering komen Kelly Pfaff en haar dochter Shania langs. Zij is ondertussen een jonge vrouw van 17 en heeft een duidelijk mening over haar mama.

“Ik denk dat Vlaanderen mijn mama enorm hard onderschat in haar talenten”, vertelt Shania. “Ik weet wel waar dat vandaan komt, want ze gaan haar altijd zien als ‘de dochter van die van De Pfaffs’. Maar ze kan veel en mensen beseffen dat niet. Ze is bijvoorbeeld één van de beste dj’s die ik ken en dat wordt zo hard onderschat.”

Zestien jaar geleden leerde iedereen de familie van Jean-Marie Pfaff kennen in het realityprogramma 'De Pfaffs' bij VTM. In 'De Familie Van Elsen' vertellen ze over de scènes die ze liefst voor altijd willen wissen en of het al wel eens durft te kletteren ten huize Gooris. Voor de show begint nemen Kelly en Shania plaats in een biechtstoel, waarin de twee iets toevertrouwen aan Ann wat ze nog niet weten van elkaar.

Ann Van Elsen (38) begon deze zomer bij Joe en presenteerde de ochtend in het weekend en samen met Born neemt ze de ochtenden in de schoolvakanties over van Sven & Anke. Collega-dj Kenneth Stevens neemt nu de ochtend in het weekend voor zijn rekening.

Medialaan Ann Van Elsen, Kelly Pfaff en Shania Gooris

Medialaan Shania Gooris, Kelly Pfaff en Ann Van Elsen