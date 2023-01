“Shakira ontdekte het bedrog van Piqué dankzij... potje confituur”

Zo zou Piqué de Colombiaanse superster hebben bedrogen met de 23-jarige Clara Chia, met wie hij vandaag de dag een relatie heeft. Maar de wraak van Shakira is zoet. Letterlijk. Ze lanceerde een wraaksong, ‘BZRP music session #53’, met de kristalheldere tekst: “ik ben twee 22-jarigen waard” en “je ruilde een Ferrari in voor een Renault Twingo en je wisselde een Rolex voor een Casio.” Maar dat is lang nog niet alles. In april dook er in de videoclip van ‘Te Felicito’ al een zeer opmerkelijke scène op. Zo opent Shakira de koelkast waarin ze ‘het hoofd terugvindt’ van Rauw Alejandro, met wie ze het nummer maakte. Volgens ‘ShowNews Today’ schuilt hier een betekenis (en zinspeling) achter. Zo zou de zangeres weten dat Gerard en de kinderen absoluut geen fan zijn van aardbeienjam. Maar wanneer ze op reis was om haar muziek te promoten en bij thuiskomst ontdekte dat er iemand van de jam, of confituur, had gegeten, was dit een duidelijk teken aan de wand.