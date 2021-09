Shakira aangevallen door wilde everzwijnen

Shakira vertelde over de bijzondere ontmoeting op haar Instagram Stories. Ze vertelde haar 70 miljoen volgers dat ze met haar zoontje Milan, die acht jaar oud is, op pad was toen ze de everzwijnen tegenkwam. Als bewijs liet ze haar vernielde handtas zien. “Kijk naar hoe die twee wilde everzwijnen die me in het park hebben aangevallen mijn tas hebben achtergelaten. Ze namen m'n tas mee naar de bossen met mijn gsm erin. Ze hebben alles vernield."