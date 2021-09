‘Sex Education’-ster Asa Butterfield niet blij met ‘opdringerige’ fans

Het derde seizoen van de Netflix-reeks ‘Sex Education’ is net in première gegaan. De reeks is al een tijdje enorm populair op de streamingdienst, en dat mogen de hoofdrolspelers ook ondervinden. Met soms negatieve gevolgen, laat hoofdrolspeler Asa Butterfield op Twitter weten. “Ik ben het zo beu dat mensen me filmen of foto’s van me nemen zonder toestemming te vragen wanneer ik een avondje uit heb. Het bederft mijn plezier én mijn avond. Dus fuck off, laat me gewoon met rust”, schreef de acteur in een niet mis te verstane boodschap op Twitter. “Ik schrijf dit nu vanuit de taxi naar huis, nadat ik al de hele avond verschillende telefoons uit m'n gezicht heb moeten slaan."

Hij mag dan nog maar 24 jaar oud zijn, maar Asa is al een oude rot in het vak. Hij begon z'n carrière op tienjarige leeftijd, toen hij de hoofdrol in ‘The Boy in the Striped Pyjamas’ kreeg. Daarna volgden ook nog rollen in ‘Hugo’, ‘Enders Game' en ‘The Space Between Us’. Maar z'n meest opmerkelijke rol is ongetwijfeld die van Otis in ‘Sex Education’. Een belangrijke reeks, vertelde Asa zelf in The Guardian. “Het verspreidt positieve boodschappen en zet de deur open voor belangrijke gesprekken - over seksualiteit, lichamen en mentale gezondheid. Het is altijd moeilijk voor ouders en kinderen om over die dingen te praten. Maar onze show gaat er op een authentieke, luchtige en niet-veroordelende manier mee om. Ik wilde dat deze show er was toen ik tiener was. Mensen hebben me verteld hoezeer de show hen geholpen heeft - of het nu gaat om uit de kast komen tegenover je ouders of je zelfvertrouwen een boost geven. Het stelt mensen gerust dat ze niet vreemd of alleen zijn."