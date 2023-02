“Setlist samenstellen was het moeilijkste”: Rihanna verklapt details over haar Super Bowl-optreden

MuziekAanstaande zondag is het eindelijk zover. Rihanna (34) maakt haar comeback door de grote poort tijdens de ‘halftimeshow’ van de Super Bowl. Voor de Barbadiaanse zangeres zal het haar eerste optreden zijn in zeven jaar tijd. In een gesprek met Apple Music licht ze dan ook graag alvast een tipje van de sluier op. “Het wordt een show waar geen einde aan lijkt te komen.”

Dit weekend is het weer tijd voor een van de grootste sportevenementen van het jaar: de Super Bowl. De American Football-wedstrijd vindt op zondag 12 februari plaats in Glendale, Arizona en gaat dit jaar tussen de Kansas City Chiefs en Philadelphia Eagles. Traditiegetrouw treden er de grootste sterren op tijdens de pauze, oftewel de ‘halftimeshow’. Vorig jaar was die eer weggelegd voor Dr. Dre en Snoop Dogg, die het gezelschap kregen van onder meer Eminem en Kendrick Lamar. Maar dit jaar is het tijd voor een grote comeback. Rihanna zal voor het eerst sinds jaren weer een grote show geven.

Twijfel sloeg toe

Er waren nog geen details bekend over haar performance, tot nu. RiRi sprak met Apple Music en verklapte al het een en ander. Zo heeft ze lang getwijfeld of ze wel zou toezeggen, aangezien ze in mei vorig jaar een zoontje mocht verwelkomen samen met haar partner A$AP Rocky. Ze kreeg de vraag dan ook amper drie maanden na de bevalling. “Ik dacht toen bij mezelf: ‘Is dit wel het moment om belangrijke beslissingen te nemen?’ Maar als je moeder wordt, dan gebeurt er iets waardoor je het gevoel hebt dat je de hele wereld aankan. De Super Bowl is een van de grootste podia ter wereld. Dus hoe eng het ook is, omdat ik al zeven jaar niet op een podium heb gestaan, is er toch iets opwindends aan de uitdaging van dit alles.”

RiRi legde verder uit waarom ze het belangrijk vindt om deze show op te voeren: “Ik denk dat dit echt belangrijk is voor de vertegenwoordiging van immigranten, voor mijn land Barbados en voor zwarte vrouwen. Het is belangrijk dat de mensen ‘de mogelijkheden’ zien. Ik voel me dan ook vereerd dit te mogen doen.”

Voorbereiding

Bij de voorbereiding van de show kwam zeer veel kijken, maar vooral de setlist samenstellen bleek niet evident. “De setlist was de grootste uitdaging. Je hebt maar 13 minuten. Dat was het moeilijkste deel: beslissen hoe je die minuten kan maximaliseren, maar ook vieren.” Rihanna ging verder: “Je probeert eigenlijk een twee uur durende set om te zetten in een set van slechts 13 minuten. Het wordt een goedgevulde show, waar geen einde aan lijkt te komen.” De zangeres benadrukte verder dat het “fysiek erg zwaar” is en de show absoluut “een tol eist” van haar lichaam.

Toekomstplannen?

En wat na dé grote show? Daarover hield Rihanna de lippen nog stijf op elkaar. “Muzikaal voel ik me open. Ik sta open voor het verkennen, ontdekken en creëren van nieuwe dingen.” Ze sloot af als volgt: “Ik wil plezier hebben en plezier maken mét muziek.”

