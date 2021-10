‘Sesamstraat’-collega Bert Plagman over het overlijden van Sien Diels: “Een lieve collega, maar ook een hele goede vriendin”

“Ze was behalve een lieve collega ook een hele goede vriendin”, vertelt Plagman. “Het was meer dan alleen maar werk, het contact dat we hadden.” Sien was volgens hem een echte vakvrouw, tot ze dement werd en het acteren niet meer lukte. “Dat was heel pijnlijk”, vertelt hij. “Ze was iemand die altijd haar teksten kende, die stipt was en zich goed voorbereidde, iemand die wist: deze scène gaat hierover en dat is het ritme. Dat viel dus weg en dan moesten we haar helpen. Voor haar was dat heel pijnlijk, want ze was zich er in het begin erg van bewust. Ze was in paniek, we konden de paniek in haar ogen zien. Dat was akelig, heel naar.”