Serine Ayari werkt aan comedycarrière in Parijs: “Ik hol, fiets, step van de ene club naar de andere”

tvBij ons kent het grote publiek Serine Ayari (31) sinds ze vorig seizoen de jury van ‘De Allerslimste Mens’ vervoegde, maar de Vilvoordse Marokkaanse blijft in de eerste plaats comédienne. Ook in Parijs probeert ze in dat wereldje voet aan de grond te krijgen.

‘A laise’ heet de voorstelling van de Ayari en daarmee staat ze de komende weken iedere donderdag in theatertje La Nouvelle Seine in Parijs. Dat ze het bij onze zuiderburen probeert is niet nieuw. “Sinds ik vijf jaar geleden met stand-up ben begonnen, kom ik minstens één keer per maand naar Parijs om te giggen”, vertelt ze in De Morgen. “Dat betekent: van de ene comedyclub naar de andere hollen, fietsen of steppen, en daar telkens een act van tien, vijftien minuten opvoeren. Of op zondagnamiddag de vrije podia aflopen. Open mic, zo heet dat tegenwoordig: spelen voor drie man en een paardenkop, of voor de uitbater die achter de toog opzichtig níét staat te lachen, en ondertussen niks verdienen. In comedy is afwachten geen optie. Je kunt thuis oefenen zoveel je wil, tot je spiegel barst, maar voor een publiek staan, hoe weinig talrijk ook, is iets totaal anders.”

Geprobeerd in New York

De comédienne is perfect tweetalig, maar ze spreekt ook vloeiend Engels. Ook in Londen trad ze al op. “Vroeger speelde ik er vaak en graag, maar de brexit heeft dat zo goed als onmogelijk gemaakt”, vervolgt Ayari. “Toen ik begon was het mijn droom om alleen maar in het Engels op te treden. Al mijn invloeden waren Engels of Amerikaans. Ik keek alleen maar naar Engelstalige comedy op tv. De humor van Joodse, New Yorkse vrouwen: dat was voor mij de top, en nog altijd.”

“The Nanny is de iconische serie uit mijn kindertijd”, gaat Ayari verder. “Fran Drescher vond ik zooo grappig. Tijdens mijn eerste trip naar New York, samen met mijn moeder, heb ik voor het eerst een comedyclub bezocht. Dat was de grote openbaring. Toen wist ik: dit wil ik doen. Zo is het begonnen. Ik heb geprobeerd om in de VS, en met name in New York, voet aan de grond te krijgen. Maar ik had gauw door dat het moeilijk zou worden. De snelste manier om aan een Amerikaanse werkvergunning te komen is trouwen met de eerste de beste die je tegenkomt. Daar was ik nog niet aan toe.” (lacht)

