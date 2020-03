Sergio verlicht de corona-ellende met grappige filmpjes HL

20 maart 2020

12u04 0 Showbizz Sergio daagde vandaag zijn 5.000 volgers op Facebook uit: “Beste vrienden, vinden jullie het oké dat ik elke dag een grappig filmpje post? Voor de ene grappig en voor de andere wellicht flauw en onnozel? Ik moet tenslotte toch iets doen. Wat denken jullie? Als ik 500 likes binnen de 5 uur krijg, doe ik het. Anders niet. We starten om 8h30, groeten van Sergio!”

De zanger moest geen vijf uur wachten. Al na een uur had hij meer dan 1.500 likes en liet hij weten: “Oké, ik heb het aan mijne rekker. In de loop van de dag volgt een introductiefilmpje dat ik in één shot met mijn gsm maak. Vanaf morgen post ik elke dag om 10u een filmpje. Hopelijk verlicht het een beetje voor sommigen.”

De grappen zijn te volgen op zijn Facebookpagina Serge Quisquater.