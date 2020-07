Sergio steekt collega’s een hart onder de riem: “Niet bij de pakken blijven neerzitten” SDE

10 juli 2020

14u27

Bron: Facebook 2 Showbizz De aanhoudende coronacrisis en het daarbij horende gebrek aan perspectief zorgen voor onzekerheid en kopzorgen in heel wat sectoren, waaronder de culturele. Zanger Sergio Quisquater (55) roept z'n collega’s via Facebook echter op om niet te wanhopen.

“Aan al mijn collega’s”, begint Sergio z'n bericht op Facebook. “Volhouden in deze klote periode. Ik weet dat het lang en nog langer zal duren. Het is niet simpel, maar wees creatief en blijf zeker niet bij de pakken neerzitten." De zanger, bekend van onder meer Touch of Joy en z'n solonummers, legt uit dat hij de afgelopen dagen “verontrustende" berichten kreeg “van collega’s die het niet meer zien zitten”. “Ik zeg het nog eens", klinkt het. “Even je ego opzij zetten en het misschien met een andere job combineren."

Dat is precies wat Sergio zelf ook doet. Samen met z'n zoon Gill richtte hij een webshop op, waar ze onder meer alcoholgeldispensers en dameskleding verkopen. “Dat brengt natuurlijk niet zoveel op als gaan optreden”, vertelde hij in Dag Allemaal. “Maar het is toch een leuke en originele manier om bezig te blijven deze zomer. En ’t is plezant om samen te werken met mijn zoon, dat brengt ons dichter bij elkaar.”

Sergio hoopt dan ook dat z'n collega’s de moed erin zullen houden. “Zolang we blijven ademen en er eten op de plank ligt, is niets onmogelijk. Hou jullie sterk en tot later”, besluit hij.

