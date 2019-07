Sergio slachtoffer van ‘fake news’-filmpje: “Mijn woorden worden volledig uit context gehaald” Redactie

23 juli 2019

22u49

Bron: Eigen berichtgeving 0 Showbizz Sergio Quisquater is het slachtoffer geworden van fake news, gezien er een filmpje van hem de ronde doet dat volledig uit context is gehaald, zo zegt hij zelf. “Ik heb net nog een dikke lijn gesnoven”, zegt hij op de korte beelden, die gedeeld worden via sociale media. “Dat was natuurlijk een grapje”, klinkt het. “Maar mensen denken te snel: ‘waar rook is, is vuur’.”

Een kort filmpje is het, waarop Sergio te zien is tijdens zijn laatste concert. Even loopt hij naar de backstage om een trekje te nemen van een sigaret. “Je bent precies in form?” zegt de man achter de camera. Waarop Sergio prompt zegt: “Ja, ik heb net nog een dikke lijn gesnoven.”

Livestream

“Het was uiteraard maar om te lachen”, legt Sergio uit, nu de beelden worden gedeeld via het internet. “Moest ik écht zoiets doen, zou ik toch niet zo dom zijn om het op camera te zeggen? Een maat van mij was aan het filmen. Hij vroeg me: je bent precies in form? En ik antwoord lachend: ja, ik heb net nog een dikke lijn gesnoven. Ik heb het zelfs nog een keertje herhaald omdat hij me niet kon horen. Dat deed ik om hem te entertainen, maar ik wist natuurlijk niet dat hij een livestream aan het uitzenden was.”

Livestreams worden tijdens het filmen rechtstreeks op het internet geplaatst, zonder controle van de website. Ze zijn trouwens al langer een groot ethisch twistpunt binnen de rangen van Facebook. “Dat gaat direct de wereld in, zonder context. Niet bewust om mij kwaad te doen, maar zoiets is snel gebeurd, hé. Je denkt daar niet bij na, op dat moment. En ik weet dat niet iedereen mijn soort humor begrijpt, zeker mensen die me niet persoonlijk kennen.”

Reputatie

“Ik zit al dertig jaar in het vak”, zegt hij. “Ik weet hoe het gaat. Zulke video’s doen de ronde en iedereen neemt zomaar aan dat het waar is. Ik heb een ruige reputatie, wat daar nog eens aan bijdraagt. Maar dat betekent niet dat het ook écht zo gebeurd is. Ik hoop dat mensen die beelden niet meer delen en dat het verhaal niet verder uit context wordt gehaald, want zoiets kan snel uit de hand lopen. Men denkt te snel: ‘waar rook is, is vuur’, ook al is het niet zo. Wat kan ik daar nog meer over zeggen? Zelf kan ik heus wel ergens tegen, maar ik vind dat ook heel erg voor mijn familie.”